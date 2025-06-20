Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Житель деревни Глубоково Петушинского района Владимирской области получил реальный срок – два года лишения свободы – за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия. Как установило следствие, мужчина на протяжении десяти лет занимался криминальным ремеслом, пока его деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Петушинский районный суд признал его виновным по нескольким эпизодам незаконного изготовления боеприпасов и огнестрельного оружия (ч.1 ст. 223 УК РФ), а также за их незаконное хранение (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Рассмотрение дела длилось около двух лет.По информации прокуратуры Владимирской области, кустарным производством оружия мужчина занимался в период с 2013 по 2023 годы в своем гараже, расположенном в деревне Глубоково. Используя детали от сигнальных пистолетов и револьверов, а также пистолета системы Токарева (ТТ) образца 1930-1933 годов, он собрал три пистолета и револьвер, а также изготовил более 70 патронов. Весь этот арсенал он хранил в том же гараже вместе с другими патронами различного калибра до момента задержания сотрудниками полиции. В ходе обыска незаконно изготовленное оружие и боеприпасы были изъяты.