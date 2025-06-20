В Александровском районе Владимирской области завершились поиски 13-летнего Александра, который ушел из дома в Карабаново 19 июня и долгое время не выходил на связь. Подробности рассказали в

В Александровском районе Владимирской области завершились поиски 13-летнего Александра, который ушел из дома в Карабаново 19 июня и долгое время не выходил на связь. Подробности рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Заявка на его розыск поступила на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» в 22:40. Мальчика не было дома уже более шести часов. Особую тревогу вызывало то, что