Улицу затопило после сильного дождя.

Жители микрорайона Полянка, расположенного на окраине Владимира, бьют тревогу из-за регулярных затоплений, вызванных проливными дождями и отсутствием полноценной ливневой канализации.По словам местных жителей, дождевая и талая вода с улицы Большая Полянка скапливается в бетонном колодце-накопителе, который, по сути, превратился в зловонную ловушку из-за отсутствия отводных труб. Застаивающаяся вода загнивает, создавая антисанитарные условия и благоприятную среду для размножения насекомых.Ситуация усугубляется тем, что после каждого сильного дождя или во время весеннего таяния снега, Большая Полянка превращается в одно большое озеро, подтапливая жилые дома и размывая недавно отремонтированную дорогу и тротуар в направлении Малой Полянки, 1-й Проселочной и даже Боголюбки. Страдают и частные земельные участки.