Масштабный городской фестиваль откроется на площадке «Фабрики музыкальных инструментов» в областном центре. Его организует сообщество «Владимир 2040» – объединение предпринимателей,

Масштабный городской фестиваль откроется на площадке «Фабрики музыкальных инструментов» в областном центре. Его организует сообщество «Владимир 2040» – объединение предпринимателей, культурных деятелей и активных горожан, которые работают над тем, чтобы сделать Владимир городом мечты. Это сообщество неравнодушных людей, которые думают о будущем областной столицы. Событие объединит музыку, театр, уличное искусство и выступления ведущих экспертов по