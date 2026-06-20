Во Владимире прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

18 июня в Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) во Владимире было по-особому многолюдно и волнительно. Здесь не просто выбирали «лучшего по профессии» — здесь встречали людей, которые вернулись с передовой и заново учатся жить под мирным небом.Уже более 10 лет, с 2012‑го, по инициативе Минтруда России проходит конкурс по самым востребованным профессиям — его поддерживают профильные ведомства, профсоюзы и объединения работодателей. Новый этап начался в 2025 году: конкурс вошёл в федеральный проект «Человек труда» нацпроекта «Кадры».Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в этом году обзавелся новой, очень важной номинацией — «Второй старт». Она создана специально для участников СВО. Победитель регионального этапа будет представлять Владимирскую область уже на федеральном уровне.И если в других категориях соревнуются опытные мастера своего дела, то здесь главное — не стаж, а сила духа и желание быть полезным своей стране уже в гражданской роли.Новый старт для настоящих героевВ зале собрались 12 бойцов из разных уголков нашей области. У каждого за плечами — своя непростая история, ранения и долгий путь реабилитации. Но сегодня они не в камуфляже, а в строгих костюмах или рабочей форме.«Сегодня в этом зале собрались люди, чей жизненный путь, мужество и сила духа заслуживают уважения. Вы прошли через испытания и теперь демонстрируете, что опыт военной службы — это не только воспоминания, но и бесценные навыки, которые вы вкладываете в свою профессию», — обратился к участникам заместитель Министра труда и занятости населения региона Кирилл Лапшин.От артиллерийской разведки до инженерных системОдна из самых ярких историй — у Дмитрия Гусева из Коврова. Гвардии сержант, командир отделения артиллерийской разведки, он дважды был ранен. После тяжелого восстановления Дмитрий не опустил руки. Сегодня он занимается испытаниями радиоэлектроники для нужд фронта.«Мои навыки, полученные во время СВО, очень пригодились. Сейчас я езжу по всей стране, занимаюсь обслуживанием техники», — рассказывает он.Дмитрий признается: такие конкурсы важны не ради кубков, а ради общения. Ветераны часто замыкаются в себе после возвращения, а здесь они находят «своих», заводят друзей и понимают — они не одни.Саперы и педагогиНа конкурсе можно встретить людей самых разных профессий. Вот Павел Рукавичников из Вязников — на СВО он был командиром саперной группы, лично обезвредил более 300 мин. После тяжелого ранения он пришел в Кадровый центр «Работа России» как соискатель, а в итоге... остался там работать водителем. Теперь Павел сам помогает землякам-ветеранам адаптироваться.А Александр Тезиков, который дважды уходил на фронт добровольцем, сегодня работает в сфере здравоохранения и руководит городским отделением «Боевого братства».«Важно, чтобы ветераны не замыкались, чтобы передавали свой опыт детям и взрослым, находили себя через общение», — говорит он.Поддержка в цифрах и делахГосударство старается сделать переход к мирной жизни максимально бесшовным. Руководитель ЦОПП Марина Майорова рассказала, что уже с сентября для ветеранов запускают специальные бесплатные программы повышения квалификации на 72 часа. Здесь научат компьютерной грамотности и даже управлению беспилотниками — навыки, которые сегодня на вес золота у работодателей.Статистика Кадрового центра «Работа России» тоже внушает надежду : из 115 обратившихся участников СВО более половины уже официально трудоустроены. И работа продолжается.«Для Кадрового центра «Работа России» трудоустройство участников СВО является приоритетом. В этом году к нам обратилось 115 ребят, 58 из них трудоустроены. Скоро пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства, приглашаем ветеранов принять участие», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская.Кто поедет в Самару?Конкурсный день был насыщенным: ребята проходили тестирование по охране труда, показывали видеопрезентации о своей новой работе и даже играли в профориентационные игры.Имена победителей зал встречал аплодисментами.Первое место занял Сергей Грызов из Собинки. Он работает педагогом дополнительного образования.Второе место — инженер Дмитрий Гусев (г. Ковров).Третье место — мастер отделочных работ Роман Шашков (г. Ковров).Теперь Сергей Грызов представит Владимирскую область на федеральном этапе конкурса в Самаре. И ставки там высоки: главный приз за победу — один миллион рублей. Но, кажется, главную свою победу — возвращение к любимому делу и мирной жизни — эти ребята уже одержали.