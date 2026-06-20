Трагедия произошла 20 июня. В техническом карьере возле посёлка Малыгино Ковровского округа утонул мужчина. Силами спасателей специализированной пожарно-спасательной части, сотрудников

Трагедия произошла 20 июня. В техническом карьере возле посёлка Малыгино Ковровского округа утонул мужчина. Силами спасателей специализированной пожарно-спасательной части, сотрудников полиции и волонтёров поисково-спасательного отряда «Добротворец» были организованы поиски. Тело мужчины нашли и передали полиции. Личность погибшего и обстоятельства его гибели устанавливаются. С начала года на водоёмах области погибли 13 человек, в том числе 3