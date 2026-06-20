В чатах можно получить ответ от представителей клиник в течение двух часов.

Правительство Владимирской области напомнило, что для жителей региона действует новый удобный способ связи с медицинскими учреждениями — через национальный мессенджер MAX. Напомним, что такая услуга действует с марта 2026 года.В специально созданных медицинских чатах можно оперативно сообщить о любых трудностях с получением медицинской помощи и получить ответ от представителей клиник в течение двух часов. Этот сервис является частью федерального проекта «ЗдравКонтроль», направленного на улучшение доступности государственной медицины и уже успешно работающего в 60 регионах России. Проект реализуется при поддержке Минздрава, Росздравнадзора и Генеральной прокуратуры, а также за счет средств президентских грантов.Евгений Мартынов, руководитель проекта, подчеркивает важность национальной информационной безопасности и создания единого пространства для общения с гражданами.Через эти чаты можно решить такие вопросы, как задержки в оказании помощи, трудности с записью к врачу или вызовом на дом, проблемы с получением льготных лекарств, навязывание платных услуг, некорректное поведение медперсонала или отсутствие четкой маршрутизации пациентов. Важно помнить, что чаты не предназначены для получения медицинских консультаций, назначения лекарств, информации о наличии медикаментов, вопросов по работе скорой помощи, экстренной госпитализации или постановке диагноза.Во Владимирской области действуют два чата: «Владимир. Здоровье» для медицинских организаций областной столицы и «Владимирская область. Здоровье» для учреждений здравоохранения в районах. Обращения принимаются с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.Ссылки для подключения к чатам: