Во Франции продолжаются соревнования на престижной многодневной велогонке Тур де Франс. Завершился 12 этап, который пролегал между французскими местечками Ле-Бур-д’Уазан и Валансом, а его общая протяженность составляла 169 километров.

Во Франции продолжаются соревнования на престижной многодневной велогонке "Тур де Франс". Завершился 12 этап, который пролегал между французскими местечками Ле-Бур-д’Уазан и Валансом, а его общая протяженность составляла 169 километров.Победителем этапа стал словацкий гонщик Петер Саган и команды Bora-Hansgrohe. Он преодолел дистанцию за 3 часа 45 минут 55 секунд. Следом за ним к финишу приехал норвежец Александер Кристофф из UAE Team Emirates, третьим стал француз из команды Groupama-FDJ Арно Демар.Российский спринтер Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 46 результат, однако примечательно, что он показал аналогичное победителю время. Финиш этапа получился необычайно массовым и сразу 55 спринтеров финишировали в одно время.Отметим, что в генеральной классификации лидером продаолжает сотаваться британец Герайнт Томас из Sky. Вторую строчку занимает его партнер по команде Крис Фрум (+1.39), третье – Том Дюмулен (Sunweb, +1,50). Закарин поднялся на одну строчку и теперь располагается на 13 месте. Его отставание от Томаса составляет 9 минут 37 секунд.