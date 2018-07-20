Актриса и телеведущая Юлия Меньшова похвасталась стройными формами, которые у нее когда-то были. Артистка поделилась редким архивным фото.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова похвасталась стройными формами, которые у нее когда-то были. Артистка поделилась редким архивным фото.В своем Instagram знаменитость опубликовала снимок,сделанный еще в 2006 году. Юлия позирует ярком купальнике, который выгодно подчеркиваетподтянутое тело артистки."Как бы ... ну, отпуск же, все как положено 😂😂😂Типа, море, купальники 👙, все дела ☀️🌊🌴Ну и что, что море сейчас Балтийское, и купальник давно другой, да и фигура уже... увы, не совсем та 😂😂😂 Зато настроение – ещелучше! 👍🏻🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – написала звезда под снимком.Отметим, что 48-летняя Юлия проводит отпуск в Юрмале. У семействаМеньшовых дом на Рижском взморье, поэтому артистка бывает там каждое лето. Телеведущаячасто публикует фотографии местной флоры и фауны. А вот откровенные фото вкупальнике – это по-настоящему случай исключительный, поэтому даже несмотряна то, что фотографии уже более 10 лет публикация вызвала ажиотаж средипоклонников артистки.Менее чем за сутки пост набрал около 40 тысяч отметок "Нравится"и сотни восторженных комментариев. "Отличновыглядите! 👍 😍 Да, девчонка хороша и фигура и душа! Как в песне🎶", "Юлечка,вы потрясающе выглядите и сейчас, и раньше, и всегда так будет, ваша внутренняякрасота все больше и больше преображает вас, не слушайте никого, пусть завидуютмолча! Я вас обожаю!!!", "Юлия,Вы прекрасны как тогда так и сейчас!Помне ,так Вы с каждым годом все прелестнее!Тот момент,когда человек и красив иумен одновременно❤️",– не скупились на комплименты фолловеры.