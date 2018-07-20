Evraz просит Вашингтон вывести из-под действия пошлин
мексиканское сырье. Международная металлургическая компания, крупнейшим
акционером которой является Роман Абрамович, направила письмо в американский
Минторг.
Evraz просит Вашингтон вывести из-под действия пошлин
мексиканское сырье. Международная металлургическая компания, крупнейшим
акционером которой является Роман Абрамович, направила письмо в американский
Минторг.
Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий – 25% и
10% соответственно – ввозимые из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Таким
образом, администрация Белого дома объявила торговую войну – кроме названных государств, она коснулась
также Китая и России.
Evraz – международная
металлургическая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Крупнейшими пакетами
акций владеют российские бизнесмены Роман Абрамович (30,52%), Александр Абрамов
(20,92%) и Александр Фролов (10,45%). В прошлом году компания получила 759
миллионов долларов чистой прибыли.
Адресованная Вашингтону просьба компании, как сообщается,
касается стальных слябов – полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей
прокатки. Североамериканское подразделение Evraz уже оплатило морскую поставку
двух партий слябов, произведенных в Мексике на одном из заводов крупнейшей в
мире сталелитейной компании Arcelor Mittal. Их должны были доставить на завод
Evraz в американском Портленде.
Компания обосновывает свою просьбу тем, что контракты были
заключены еще до введения американских пошлин на сталь, и 1 июня одно судно уже
было в пути. Кроме того, Evraz просит вывести из-под пошлин сырье, которое
поставляется в США с принадлежащего компании завода в Канаде, передает "Интерфакс".