Evraz просит Вашингтон вывести из-под действия пошлин мексиканское сырье. Международная металлургическая компания, крупнейшим акционером которой является Роман Абрамович, направила письмо в американский Минторг.

Evraz просит Вашингтон вывести из-под действия пошлинмексиканское сырье. Международная металлургическая компания, крупнейшимакционером которой является Роман Абрамович, направила письмо в американскийМинторг.Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий – 25% и10% соответственно – ввозимые из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такимобразом, администрация Белого дома объявила торговую войну – кроме названных государств, она коснуласьтакже Китая и России.Evraz – международнаяметаллургическая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Крупнейшими пакетамиакций владеют российские бизнесмены Роман Абрамович (30,52%), Александр Абрамов(20,92%) и Александр Фролов (10,45%). В прошлом году компания получила 759миллионов долларов чистой прибыли.Адресованная Вашингтону просьба компании, как сообщается,касается стальных слябов – полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшейпрокатки. Североамериканское подразделение Evraz уже оплатило морскую поставкудвух партий слябов, произведенных в Мексике на одном из заводов крупнейшей вмире сталелитейной компании Arcelor Mittal. Их должны были доставить на заводEvraz в американском Портленде.Компания обосновывает свою просьбу тем, что контракты былизаключены еще до введения американских пошлин на сталь, и 1 июня одно судно ужебыло в пути. Кроме того, Evraz просит вывести из-под пошлин сырье, котороепоставляется в США с принадлежащего компании завода в Канаде, передает "Интерфакс".