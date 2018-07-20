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<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-avariya-s-zapashkom.html" target="_blank">Авария с запашком</a> - Утечка ядовитого вещества произошла сегодня во Владимире. Случилось это утром в районе Химзавода. Опасная жидкость пролилась из автомобиля. Водитель после разгрузки на территории частной компании-арендатора выезжал с территории завода. На подъёме машина наклонилась и остатки химикатов - около 10 литров вещества бутил акрилат, - вылились на землю. По предварительной версии, они могли остаться в трубопроводной арматуре автомобиля.