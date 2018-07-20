Свыше двух тысяч волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, сообщил на брифинге в пятницу 20 июля глава предвыборного штаба Собянина, главред Независимой газеты Константин Ремчуков.

"После Чемпионата мира более двух тысяч волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина. Число наших волонтеров продолжает расти, у нас было 7 тысяч, сейчас 10300 волонтеров", — сказал Ремчуков.По его словам, волонтеры продолжают собирать наказы горожан. "Волонтеры вылавливают проблемы, мы их стараемся решать. Мы также стараемся решать и групповые проблемы, например, проблемы дольщиков", — добавил Ремчуков."Сегодня, на момент нашей встречи, у нас более 10 тысяч 300 волонтеров. После чемпионата мира по футболу более 2 тысяч волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать. Количество людей продолжает расти", — сказал Ремчуков.Он отметил, что на данный момент волонтерами избирательного штаба Собянина собрано более 6 тысяч наказов.Сергей Собянин является одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будет сформирована на основе наказов и пожеланий москвичей.Для участия в Чемпионате мира по футболу Москва сформировала команду из 5 тысяч городских волонтеров.Они встречали болельщиков в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, в гостиницах, на фестивале болельщиков и других местах, отвечали на вопросы о городе, оказывали помощь в навигации, помогали решать другие вопросы.В число городских волонтеров вошли жители Москвы или Московской области в возрасте старше 16 лет, прошедшие в период с 4 сентября по 25 декабря 2017 года специальный отбор. Среди главных критериев отбора – доброжелательность, стремление помочь, знание иностранных языков, любовь к Москве, искреннее желание показать гостям похорошевшую российскую столицу.Городские волонтеры прошли обучение. Программа включала в себя общую подготовку, функциональное обучение и знакомство с объектом. В числе направлений подготовки – тренинг-игра "Незабываемая Москва" (лучшие места столицы для разных категорий групп), взаимодействие с людьми с инвалидностью, поведение в чрезвычайных ситуациях, оказание первой помощи.В общей сложности городские волонтеры были задействованы на 9 функциональных направлениях: аккредитационный центр, транспорт, "последняя миля", медицинское обслуживание, туристические маршруты, информационные центры, обеспечение работы со СМИ, Фестиваль болельщиков и городские мероприятия.Сеть волонтерских центров была развернута на базе 13 высших учебных заведений и 1 некоммерческой организации:Создана и продолжает пополняться библиотека уникальных технологий и практик волонтерского движения, посвященных вовлечению активистов в волонтерскую деятельность, профессиональному развитию действующих волонтеров и их сообществ.На примере программы "Городские волонтеры" Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 планируется описать технологию рекрутинга, обучения и организации работы волонтеров на крупных мероприятиях.