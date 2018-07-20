Измена мужу с его лучшим другом заставила болельщицу из Бразилии искать себе алиби. Изнасилование, о котором женщина подала заявление в полицию, оказалось выдумкой.

Измена мужу с его лучшим другом заставила болельщицу изБразилии искать себе "алиби". Изнасилование, о котором женщина подалазаявление в полицию, оказалось выдумкой.Бурный секс с другом мужа оставил следы на теле Жулианы Трофы.Историю о сексуальном насилии, учиненном над ней во время финала ЧМ-2018 пофутболу, бразильянка выдумала, чтобы оправдаться перед мужем.Жулиана прилетела в Россию вместе с супругом и его приятелем.В Москве они сняли одну комнату на троих. В день финала ЧМ-2018 женщина невыдержала напряжения от столь близкого соседства с красавцем-мужчиной и наставиламужу рога. Пылкий любовник при этом перестарался, поранив нежную девушку в областигениталий.Спохватившись, Жулиана побежала в полицию и написалазаявление. В нем она указала, что после матча решила прогуляться по аллее. Тамна нее, якобы, напали двое темнокожих мужчин и в грубой форме надругались. Врачиосмотрев пациентку, установили факт повреждений половых органов.Однако российским полицейским история показаласьподозрительной. Они просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что иностранкавсе время находилась в их поле зрения. Никакого изнасилования не было. Женщинепришлось забрать свое заявление.Весной этого года москвичка написала заявление в полицию.Жительница столицы утверждала, что знакомый мужчина в ресторане подсыпал ей веду какой-то афродизиак. Якобы, из-за этого она не сдержалась и занялась с нимсексом. Позже выяснилось, что женщина пыталась этой невероятной историей оправдатьсяперед мужем за измену, напоминает "МК".