Измена мужу с его лучшим другом заставила болельщицу из
Бразилии искать себе алиби. Изнасилование, о котором женщина подала
заявление в полицию, оказалось выдумкой.
Измена мужу с его лучшим другом заставила болельщицу из
Бразилии искать себе "алиби". Изнасилование, о котором женщина подала
заявление в полицию, оказалось выдумкой.
Бурный секс с другом мужа оставил следы на теле Жулианы Трофы.
Историю о сексуальном насилии, учиненном над ней во время финала ЧМ-2018 по
футболу, бразильянка выдумала, чтобы оправдаться перед мужем.
Жулиана прилетела в Россию вместе с супругом и его приятелем.
В Москве они сняли одну комнату на троих. В день финала ЧМ-2018 женщина не
выдержала напряжения от столь близкого соседства с красавцем-мужчиной и наставила
мужу рога. Пылкий любовник при этом перестарался, поранив нежную девушку в области
гениталий.
Спохватившись, Жулиана побежала в полицию и написала
заявление. В нем она указала, что после матча решила прогуляться по аллее. Там
на нее, якобы, напали двое темнокожих мужчин и в грубой форме надругались. Врачи
осмотрев пациентку, установили факт повреждений половых органов.
Однако российским полицейским история показалась
подозрительной. Они просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что иностранка
все время находилась в их поле зрения. Никакого изнасилования не было. Женщине
пришлось забрать свое заявление.
Весной этого года москвичка написала заявление в полицию.
Жительница столицы утверждала, что знакомый мужчина в ресторане подсыпал ей в
еду какой-то афродизиак. Якобы, из-за этого она не сдержалась и занялась с ним
сексом. Позже выяснилось, что женщина пыталась этой невероятной историей оправдаться
перед мужем за измену, напоминает "МК".