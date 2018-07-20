Темпы развития Москвы поразили зарубежных политиков, мэров крупных городов, архитекторов и урбанистов, приехавших в российскую столицу на международный Урбанистический форум. Иностранных гостей впечатлили новые общественные пространства, преобразования в транспортной системе и многие другие успехи, достигнутые городом за последние годы.

Темпы развития Москвы поразили зарубежных политиков, мэровкрупных городов, архитекторов и урбанистов, приехавших в российскую столицу намеждународный Урбанистический форум. Иностранных гостей впечатлили новыеобщественные пространства, преобразования в транспортной системе и многиедругие успехи, достигнутые городом за последние годы.Потрясающими назвал темпы развития российской столицыкуратор проекта "Большой Париж", депутат Национального собранияФранции Морис Леруа. Особенно он отметил подготовку города к чемпионату мира пофутболу. "Это огромный успех, имиджевый, если хотите, и самое главноевпечатление, которое Москва производит на своих гостей. Москва оказалась оченьгостеприимным городом, здесь замечательные настроения", – отметил он.Леруа выразил уверенность, что иностранные болельщики,приезжавшие в российскую столицу в дни мундиаля, расскажут по всему миру о том,насколько Москва стала привлекательным и комфортным городом. При этом в ходенедавней панельной дискуссии он похвалил столицу за активное развитиетранспортной инфраструктуры, в том числе метро. В этом аспекте, признал Леруа, Москва обогнала Париж.О важности развития подземки говорил и профессор Йельскогоуниверситета, автор сборника "Как делать великий город" АлександрГарвин. Эксперт впечатлился темпами строительства железнодорожных путей иметро. При этом именно подземка, по мнению иностранного гостя, являетсядрайвером развития города.Вместе с тем Гарвин отметил, что не менее важно развиватьобщественные пространства – улицы, скверы, парки. В этом плане российскаястолица также делает очень много, уверен профессор."В Москве есть парк"Зарядье". Я под большим впечатлением", – признался он.Стоит отметить, что именно парк "Зарядье" сталдомом для восьмого Московского Урбанфорума. Поэтому зарубежные эксперты имелипрекрасную возможность ознакомиться с новым общественным пространством в самомсердце российской столицы, которое уже посетили миллионы человек со всегомира. Под большим впечатлением от ландшафтного парка у стен Кремля осталась игостья из Соединенных Штатов, президент Hargreaves AssociateМэри МаргаретДжонс."Зарядье" она назвала главным московскимизменением. "Я приезжаю сюда уже четыре года. И за это время Москва измениласьпочти полностью. Улицы приятнее, пейзаж красивее, не перегруженамашинами", – поделилась она своим восприятием города.С тем, что российская столица стала гораздо комфортнеесогласен и исполнительный директор LSE Cities-London School of Economics andPolitical Science Филипп Роуд. Нынешнюю Москву он назвал дружелюбным городом.Сравнивая сегодняшнюю столицу и столицу прошлого, он заметил, что в городестало меньше автомобилей, припаркованных в неположенном месте. "Раньше,если вы хотели пройтись пешком, везде приходилось бороться с огромнымколичеством машин, за исключением только, наверное, Красной площади", -сказал Роуд.Почетный президент французской энергетической компании ENGIEЖерар Местралле назвал потрясающей скорость, с которой меняется Москва в нашидни. Особенно его удивило то, что в Москве, учитывая, что это огромныймегаполис и крупнейший город Европы, удается сохранять и даже улучшать качествожизни.Местралле назвал это заслугой столичных властей. "Мэр и его команда оченьхорошо выбрали приоритеты – человек, житель города, для которого созданы всеусловия. Такого я мало где припомню", – восторженно отметил французскийгость.Многие зарубежные гости посетили столицу впервые. Так,соучредителя и управляющего директора RAUMPOSITION Даниэлу Алльмейер впечатлилото, что в Москве всегда что-то происходит, появляются какие-то новые вещи."Это просто великолепно – чувствовать происходящие в городеизменения", – сказала она.Значительная часть зарубежных гостей Урбанфорумапредставляет крупные иностранные компании. Так, вице-президент компании HuaweiTechnologies Эдвин Диндер рассказал, что его компания привезла на Урбанфорумпроекты, связанные с транспортом, образованием, здравоохранением. Он отметил,что город за последние годы совершила большой прорыв в сфере высокихтехнологий. "Москва входит в топ-10 городов по современнойинфраструктуре", – добавил Диндер.В свою очередь, основатель архитектурного бюро TSPA ТомасШтельмах, говоря о произошедших в российской столице изменениях, выделил расширениетерритории города в 2012 году. Он подчеркнул, что Москва должна развиватьальтернативные центры, привлекательные для жизни, деловой активности. Стоитотметить, что этим столичные власти активно занимаются уже шесть лет. В НовойМоскве создано уже 200 тысяч рабочих мест, построено большое количество жилья,социальной инфраструктуры, деловой недвижимости.Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форумоткрылся проходит в российской столице с 17 по 22 июля. Главная тема форума -Главная тема форума – "Мегаполис будущего. Новое пространство дляжизни". Площадкой мероприятия стал парк "Зарядье".Международное представительство на восьмом Урбанфорумевпечатляет: только за первые два дня на нем выступили 340 спикеров, 120 изкоторых являются членами иностранных делегаций. Всего в работе форума принимаютучастие семь тысяч человек из 70 стран мира, отметил глава столичногостройкомплекса Марат Хуснуллин.Москва стала центром притяжения для политиков, мэровкрупнейших городов, архитекторов и экспертов. Среди них бывший министр повопросам городской политики Франции Морис Леруа, генеральный директор VinciConcessions Николя Нотбар, глава Allianz Capital Partners Юрген Герке и многиедругие.