Темпы развития Москвы поразили зарубежных политиков, мэров
крупных городов, архитекторов и урбанистов, приехавших в российскую столицу на
международный Урбанистический форум. Иностранных гостей впечатлили новые
общественные пространства, преобразования в транспортной системе и многие
другие успехи, достигнутые городом за последние годы.
Темпы развития Москвы поразили зарубежных политиков, мэров
крупных городов, архитекторов и урбанистов, приехавших в российскую столицу на
международный Урбанистический форум. Иностранных гостей впечатлили новые
общественные пространства, преобразования в транспортной системе и многие
другие успехи, достигнутые городом за последние годы.
Потрясающими назвал темпы развития российской столицы
куратор проекта "Большой Париж", депутат Национального собрания
Франции Морис Леруа. Особенно он отметил подготовку города к чемпионату мира по
футболу. "Это огромный успех, имиджевый, если хотите, и самое главное
впечатление, которое Москва производит на своих гостей. Москва оказалась очень
гостеприимным городом, здесь замечательные настроения", – отметил он.
Леруа выразил уверенность, что иностранные болельщики,
приезжавшие в российскую столицу в дни мундиаля, расскажут по всему миру о том,
насколько Москва стала привлекательным и комфортным городом. При этом в ходе
недавней панельной дискуссии он похвалил столицу за активное развитие
транспортной инфраструктуры, в том числе метро. В этом аспекте, признал Леруа, Москва обогнала Париж.
О важности развития подземки говорил и профессор Йельского
университета, автор сборника "Как делать великий город" Александр
Гарвин. Эксперт впечатлился темпами строительства железнодорожных путей и
метро. При этом именно подземка, по мнению иностранного гостя, является
драйвером развития города.
Вместе с тем Гарвин отметил, что не менее важно развивать
общественные пространства – улицы, скверы, парки. В этом плане российская
столица также делает очень много, уверен профессор.
"В Москве есть парк
"Зарядье". Я под большим впечатлением", – признался он.
Стоит отметить, что именно парк "Зарядье" стал
домом для восьмого Московского Урбанфорума. Поэтому зарубежные эксперты имели
прекрасную возможность ознакомиться с новым общественным пространством в самом
сердце российской столицы, которое уже посетили миллионы человек со всего
мира. Под большим впечатлением от ландшафтного парка у стен Кремля осталась и
гостья из Соединенных Штатов, президент Hargreaves Associate
Мэри Маргарет
Джонс.
"Зарядье" она назвала главным московским
изменением. "Я приезжаю сюда уже четыре года. И за это время Москва изменилась
почти полностью. Улицы приятнее, пейзаж красивее, не перегружена
машинами", – поделилась она своим восприятием города.
С тем, что российская столица стала гораздо комфортнее
согласен и исполнительный директор LSE Cities-London School of Economics and
Political Science Филипп Роуд. Нынешнюю Москву он назвал дружелюбным городом.
Сравнивая сегодняшнюю столицу и столицу прошлого, он заметил, что в городе
стало меньше автомобилей, припаркованных в неположенном месте. "Раньше,
если вы хотели пройтись пешком, везде приходилось бороться с огромным
количеством машин, за исключением только, наверное, Красной площади", -
сказал Роуд.
Почетный президент французской энергетической компании ENGIE
Жерар Местралле назвал потрясающей скорость, с которой меняется Москва в наши
дни. Особенно его удивило то, что в Москве, учитывая, что это огромный
мегаполис и крупнейший город Европы, удается сохранять и даже улучшать качество
жизни.
Местралле назвал это заслугой столичных властей. "Мэр и его команда очень
хорошо выбрали приоритеты – человек, житель города, для которого созданы все
условия. Такого я мало где припомню", – восторженно отметил французский
гость.
Многие зарубежные гости посетили столицу впервые. Так,
соучредителя и управляющего директора RAUMPOSITION Даниэлу Алльмейер впечатлило
то, что в Москве всегда что-то происходит, появляются какие-то новые вещи.
"Это просто великолепно – чувствовать происходящие в городе
изменения", – сказала она.
Значительная часть зарубежных гостей Урбанфорума
представляет крупные иностранные компании. Так, вице-президент компании Huawei
Technologies Эдвин Диндер рассказал, что его компания привезла на Урбанфорум
проекты, связанные с транспортом, образованием, здравоохранением. Он отметил,
что город за последние годы совершила большой прорыв в сфере высоких
технологий. "Москва входит в топ-10 городов по современной
инфраструктуре", – добавил Диндер.
В свою очередь, основатель архитектурного бюро TSPA Томас
Штельмах, говоря о произошедших в российской столице изменениях, выделил расширение
территории города в 2012 году. Он подчеркнул, что Москва должна развивать
альтернативные центры, привлекательные для жизни, деловой активности. Стоит
отметить, что этим столичные власти активно занимаются уже шесть лет. В Новой
Москве создано уже 200 тысяч рабочих мест, построено большое количество жилья,
социальной инфраструктуры, деловой недвижимости.
Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум
открылся проходит в российской столице с 17 по 22 июля. Главная тема форума -
Главная тема форума – "Мегаполис будущего. Новое пространство для
жизни". Площадкой мероприятия стал парк "Зарядье".
Международное представительство на восьмом Урбанфоруме
впечатляет: только за первые два дня на нем выступили 340 спикеров, 120 из
которых являются членами иностранных делегаций. Всего в работе форума принимают
участие семь тысяч человек из 70 стран мира, отметил глава столичного
стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Москва стала центром притяжения для политиков, мэров
крупнейших городов, архитекторов и экспертов. Среди них бывший министр по
вопросам городской политики Франции Морис Леруа, генеральный директор Vinci
Concessions Николя Нотбар, глава Allianz Capital Partners Юрген Герке и многие
другие.