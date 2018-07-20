Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на чемпионате мира по футболу лучшим матчем турнира можно назвать четвертьфинальную игру его команды против хорватов. Напомним, что в этой встрече соперники провели на поле 120 минут и выявили победителя лишь по пенальти.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на чемпионате мира по футболу лучшим матчем турнира можно назвать четвертьфинальную игру его команды против хорватов. Напомним, что в этой встрече соперники провели на поле 120 минут и выявили победителя лишь по пенальти.Российский специалист дал оценку пяти матчам сборной на турнире. В игровом плане он выделил игру со сборной Египта на групповом этапе."Мы четко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений", — цитирует Черчесова официальный сайт ФИФА.Тем не менее особняком для главного тренера национальной команды стоит игра с Хорватией. "По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры", — заявил российский специалист.Напомним, что российская команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.