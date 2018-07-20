Два сержанта столичной полиции пострадали от рук строптивого владельца Porsche Cayenne, который отказывался покидать салон машины, чтобы ее не эвакуировали. Очевидцы сняли противостояние на видео.

Два сержанта столичной полиции пострадали от рук строптивого владельца Porsche Cayenne, который отказывался покидать салон машины, чтобы ее не эвакуировали. Очевидцы сняли противостояние на видео.Инцидент произошел вечером 19 июля в 1-ом Силикатном проезде, где водитель заблокировал выезд из автоцентра и грубил всем, кто делал ему замечания. Эвакуировать машину тоже не получалось, поскольку владелец не покидал салон.В дело вмешались стражи порядка, которые силой выволокли москвича наружу, но тот оказал сопротивление и нанес "несколько ударов в голову и грудь двум сержантам", как отметил источник РИА Новости.На него составили протокол за мелкое хулиганство, но не исключено, что дело примет уголовный оборот.