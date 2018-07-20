До 15 августа правительство планирует согласовать и доработать национальный проект Демография.

До 15 августа правительство планирует согласовать и доработать национальный проект "Демография", передает "Интерфакс".Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.По словам Голиковой, нацпроект "Демография" рассчитан на шесть лет, его финансирование на этот срок предварительно планируется в размере 3,6 триллион рублей.В проект войдет целый комплекс мероприятий по поддержке рождаемости, снижению смертности и улучшению диагностики заболеваний, строительству яслей, а также комплексная социальная и медицинская помощь пожилым людям, а также мероприятия в области здорового образа жизни.