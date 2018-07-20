Встали из-за пробитых колес. Владимирцы массово жалуются на качество дорожного полотна в районе ХимЗавода. В сети появилось видео, в котором автомобилисты меняют колеса на обочине дороги на участке от ВХЗ и до площади Фрунзе. Пробило шины сразу у нескольких десятков машин.

Встали из-за пробитых колес. Владимирцы массово жалуются на качество дорожного полотна в районе ХимЗавода. В сети появилось видео, в котором автомобилисты меняют колеса на обочине дороги на участке от ВХЗ и до площади Фрунзе. Пробило шины сразу у нескольких десятков машин. Причину повреждения автомобилисты нашли сами. В районе ВХЗ в дороге торчали металлические штыри. Они появились, после дорожных работ, когда на проезжей части сняли верхний слой асфальта. Теперь автовладельцы требуют возмещения ущерба.