Певица стала участницей грандиозного фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала. За кулисами легендарного концертного зала Дзинтари с ней встретился корреспондент Dni.Ru.

Певица стала участницей грандиозного фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". За кулисами легендарного концертного зала "Дзинтари" с ней встретился корреспондент Dni.Ru.Дочери певицы Софии летом пошел 8-й год. И знаменитая мама ею гордится – девочка показывает большие успехи. "Недавно дочь впервые поплавала в речке Днепр, – рассказала Ани. – До сих пор она у нас окуналась только в море. Сейчас, пока я тут работаю, она гостит у бабушки".Певице этим летом уже удалось отдохнуть. "Но все равно планируем семьей еще выбраться в теплые страны – рассматриваем Испанию или Турцию, – улыбается артистка. – В этом году мне удается чаще видеть Соню – я стала брать ее на выступления с собой. Приучаю ее к людям, потому что в этом году она пойдет в первый класс и надо адаптироваться к коллективу".В школу Соня Налчаждиоглу идет хорошо подготовленная – она умеет писать, считать и говорит на четырех (!) языках. "Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя", – похвасталась Ани.Приучает певица наследницу и к труду. "Я ей объясняю, что денежки зарабатываются тяжело, что ничего просто так не бывает, что мои заработки – итог большой и трудной работы, – уверяет артистка. – А дочь страшно гордится, что ее мама – Ани Лорак, она всегда это подчеркивает. Кстати, дочь часто является первым слушателем и критиком моих песен. Например, песня "Сумасшедшая" появилась в моем репертуаре благодаря ее просьбе".