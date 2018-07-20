Прокуратура подтвердила выводы активистов Общероссийского народного фронта

Прокуратура подтвердила выводы активистов Общероссийского народного фронтаДетские площадки во Владимире находятся в ненормативном состоянии и не соответствуют требованиям ГОСТ.Сотрудники прокуратуры подтвердили выводы активистов Общероссийского народного фронта. Те во время монтиринга проверили не только городские площадки, но и объекты, находящиеся в ведении управляющих компаний и ТСЖ.Одно из самых частых нарушений - использование качелей на жестком подвесе вместо гибкого в виде цепей и канатов. Также на детских площадках установлены горки с лесенкой из труб вместо ступенек и качалки без компенсаторов ударов о землю. Почти на всех и детских, и спортивных объектах нет искусственного покрытия, инструкций по эксплуатации и контактов собственника территории.Активисты ОНФ уверены, что властям в срочном порядке нужно демонтировать, либо обезопасить объекты, поскольку они представляют угрозу для детей.