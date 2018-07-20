Знаменитый поэт, заслуженный деятель искусств ушел из жизни за две недели до юбилея — несколько дней назад ему исполнилось бы 90. Но сегодня его стихи читают молодые поэты, песни знает вся страна, а его Дом поэзии останется одним из главных центров культурной жизни Твери.

Знаменитый поэт, заслуженный деятель искусств ушел из жизни за две недели до юбилея — несколько дней назад ему исполнилось бы 90. Но сегодня его стихи читают молодые поэты, песни знает вся страна, а его Дом поэзии останется одним из главных центров культурной жизни Твери.Андрей Дементьев мечтал собрать друзей на юбилей у себя на родине в Твери, но до 90 лет не дожил всего две недели. И дом его все равно полон.Хотя бы ниточкой одной,Едва заметной,Став одинокой тишинойНад рощей летней,Негромкой песнею огня,Слезою поздней,Но так же было до меняИ будет после.Здесь много молодых людей, для которых Андрей Дементьев был мудрым и чутким наставником. Еще возглавляя журнал "Юность", он придумал для начинающих литераторов конкурс "Зеленый листок" и возродил его в своем Доме поэзии. Он говорил: "Я никогда не сажусь за стол просто писать стихи. Они случаются во мне, как случается в человеке сострадание или тревога"."У него есть стихи о Лермонтове и Пушкине, кончаются такими строчками: "И на земле не дождалась их старость, и в этом тоже есть особый знак". Вот мне кажется, что старость его не дождалась на земле — он ушел улыбчивым, молодым, юным", — говорит вдова Андрея Дементьева Анна Пугач.Дом поэзии был главным детищем и гордостью Андрея Дементьева. По его приглашению здесь проводили творческие вечера Евгений Евтушенко, Лариса Рубальская. Дом останется одним из главных центров культурной жизни Твери. Именем поэта назовут улицу в городе и там же установят памятник.На главной площади Твери — концерт в честь юбилея поэта. Он жил здесь только в юности, но много раз в стихах признавался в любви к родной земле."Вы знаете, бывают такие люди: человек входит и сразу становится светлей. Вот он был таким. Человек прожил такую большую жизнь и сохранил в себе молодость! Это, может, главное качество для художника и для поэта", — говорит народный артист РФ Валерий Баринов."Я тебя рисую", "Лебединая верность", "Каскадеры", "Яблоки на снегу" — песни на стихи Андрея Дементьева, которые знала вся страна. Они легко становились эстрадными хитами."Столько любви к людям, к миру, к природе, к своей Родине, что не восхищаться им невозможно!" — говорит народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк.Каждый, кто сегодня выходит на сцену, старается прочесть строки Дементьева в его выразительной манере. Неповторимый стиль поэта, душевность, теплоту в Твери всегда будут помнить.