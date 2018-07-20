В приложении Instagram появился индикатор, уведомляющий о статусе активности друзей. На то, что пользователь находится в онлайне, укажет зеленая точка возле его профиля в личных сообщениях или в списке друзей. В целях безопасности онлайн-статус виден только тем, на кого вы подписаны, или с кем переписывались хотя бы раз.

В приложении Instagram появился индикатор, уведомляющий о статусе активности друзей. На то, что пользователь находится в онлайне, укажет зеленая точка возле его профиля в личных сообщениях или в списке друзей. В целях безопасности онлайн-статус виден только тем, на кого вы подписаны, или с кем переписывались хотя бы раз.В январе Instagram начал показывать друзьям, находитесь ли вы в данный момент в сети или сколько часов или суток назад вы были активны в последний раз.Эта функция и новый зеленый маркер активированы по умолчанию. Чтобы скрыть свой онлайн-статус, нужно перейти на свой профиль, нажать на значок "Настройки" в верхнем правом углу экрана (в виде шестеренки или трех точек), пролистать немного вниз и перейти в раздел "Сетевой статус". Далее следует привести переключатель "Показывать сетевой статус" в положение выкл.∎Instagram пробует помочь зависимым от приложения читайте такжеНовшество вряд ли придется по душе пользователям, обеспокоенным приватностью. Если статус активности не выключен, друзья могут узнать, как давно вы заходили в Instagram (например, "Был(-а) в сети 25 мин. назад", "Был(-а) в сети вчера", "Просмотрено", "Печатает...") и пользуетесь ли им прямо сейчас.