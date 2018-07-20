Новая гибридная разработка помогает избавлять от боли на несколько недель, не вызывая при этом привыкания.

Учёные всего мира сегодня ищут обезболивающие вещества, которые позволят облегчить страдания людей, не вызывая при этом привыкания. Одно из потенциальных решений, как считают исследователи из Шеффилдского университета, ― модифицированные версии ботокса, или ботулотоксина. Напомним, что ботокс активно используется в косметологии для временного разглаживания мимических морщин.Это вещество является ядом и вырабатывается бактериями вида Clostridium botulinum. По сути, это мощный нейротоксин, способный парализовать всё тело. То есть, если применить его неправильно, он приведёт к смерти человека от дыхательной недостаточности. Также этот яд вызывает ботулизм.Но некоторые типы токсина (всего их восемь) также могут при использовании в низких дозах блокировать на несколько месяцев передачу нервных сигналов. По этой причине ботулотоксины в последнее время всё чаще стали применяться в медицине для лечения таких состояний, как мышечные спазмы, хронические мигрени и боль в шее.Тем не менее, даже когда ботокс используется для лечения боли, он блокирует работу нервов, ответственных за управление мышцами, а не тех, что передают болевые сигналы в мозг. С другой стороны, опиоиды невероятно хорошо взаимодействуют с нервами, ответственными за передачу болевой чувствительности. Однако их эффект длится не более нескольких часов и сопровождается всевозможными нежелательными побочными эффектами.Исследователи из Шеффилдского университета говорят, что они нашли способ создать гибрид, сочетающий в себе лучшие свойства обоих средств."Мы разработали молекулярную LEGO-систему, которая позволяет нам собирать различные молекулы путём простого смешивания", — объяснил изданию Gizmodo старший автор исследования Базбек Давлетов (Bazbek Davletov).Как говорит учёный, они заменили ботулиническую часть (ответственную за связывание с нейронами, контролирующими мышцы) пептидами, которые связываются только с проводящими боль нервами. Разработка получила название Derm-BOT.Специалисты на протяжении пяти лет проводили эксперименты, изучая влияние Derm-BOT. Оказалось, что он уменьшал болевую чувствительность аналогично морфину. Срок действия же доходил до 23 дней. При этом учёные не наблюдали никаких признаков появления зависимости или токсического воздействия в мозгах грызунов.Давлетов говорит, что для блокировки нервов в течение трёх-четырёх месяцев необходима лишь небольшая доза ботокса, так что его внедрение вряд ли вызовет иммунный ответ, препятствующий его обезболивающим эффектам.Авторы работы также объединяли ботокс с другим токсином ― веществом Р-сапорином (P-saporin). Последний используется в низких дозах для устранения боли при раке у собак, но даже такие концентрации могут убивать нервные клетки. Следовательно, это слишком рискованный вариант для людей. Но, как выяснила группа Давлетова, эта гибридная версия под названием SP-BOT также блокировала хроническую воспалительную и нервную боль у мышей, не приводя при этом к смерти клеток.По мнению старшего автора работы, новый подход хорош тем, что учёные могут с его помощью продлить эффект обезболивания опиоидами на многие месяцы при помощи одной инъекции новых биофармпрепаратов. "Это может принести пользу страдающим от хронической боли, а также избежать негативных последствий постоянного употребления опиоидов", — отмечает Давлетов.Авторы работы признают, что многие опиоидные альтернативы, которые показывали многообещающие результаты при экспериментах на животных, терпели неудачу в клинических испытаниях на людях. Но, учитывая потребность в более совершенных обезболивающих, они считают, что их экспериментальное исследование стоит продолжить.Подробнее с результатами работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в научном издании Science Translational Medicine.К слову, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других возможным альтернативах опиоидам, в частности, о веществе из яда улиток, которое оказалось сильнейшим обезболивающим, и веществе из перца чили. Также мы сообщали о разработке особого назального спрея с опиоидами, который поможет пациентам избежать зависимости.