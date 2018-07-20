Владимир Познер наконец прокомментировал скандал, который поднялся после того, как в Первый канал снял с эфира его интервью с писателем Эдуардом Лимоновым. По словам телеведущего, узнав об отмене, он связался с Константином Эрнстом и заявил, что это безобразие.

Владимир Познер наконец прокомментировал скандал, который поднялся после того, как в Первый канал снял с эфира его интервью с писателем Эдуардом Лимоновым. По словам телеведущего, узнав об отмене, он связался с Константином Эрнстом и заявил, что это безобразие.Пространный текст Владимир Познер оставил на своем официальном сайте. Журналист начал с того, что признался в давнем интересе к Эдуарду Лимонову. "Он очень хороший писатель, он парадоксальный человек, непохожий на других (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объяснил Познер. В итоге, генеральный директор Первого канала, на котором выходит его шоу "Познер", дал согласие на интервью с Лимоновым.Разговор журналиста с писателем состоялся не в прямом эфире, а в записи ,"о чем я очень сожалею", отметил Познер, и был запланирован к выпуску в эфир на 4 июня. Однако за несколько дней до назначенной даты, по словам журналиста, ему позвонили и попросили от лица Эрнста поставить в эфир разговор с другим собеседником, а выпуск с Лимоновым сдвинуть на 18 июня. Тот согласился, потому что "какая разница".11 числа программа "Познер" не вышла, "потому что 11-е, если вы помните, это был праздник, а как говорит Эрнст, мои программы не праздничные, поэтому не должны в праздники выходить", пояснил журналист. И лишь 18 июня помощник. который следит за сайтом Познера, позвонил ему и сообщил, что в сетке нет передачи, а есть "какой-то сериал".Возмущенный Познер немедленно написал электронное письмо Эрнсту. "Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что мол это безобразие, в общем выразил свое отношение к этому и сказал, что может быть давайте закроем программу", – поведал журналист. На это с Познером связался заместитель, а потом и сам Эрнст. Журналист привел его слова: "Он сам позвонил – и он мне сказал следующее: "Владимир Владимирович, да, действительно, это безобразие, что вам не сказали, я поручил, но вам не сказали, но я снял Лимонова по причинам, о которых я вам не могу сказать по телефону. Это не имеет отношения к тому, что он сказал, но вот тем не менее это так".Познер сообщил, что с тех пор с Эрнстом не виделся, поэтому не знает причин, однако для него очевидно. что если бы он все же их знал. то не мог бы обнародовать. "Это очень неприятно. Я себя чувствую чрезвычайно неловко перед Лимоновым. Я виноват перед ним, что не предупредил его и что так случилось. Я приношу свои извинения, но больше ничего не могу сделать", – констатировал Познер.В заключение он отметил: "Работа моя связана с такими ситуациями. К сожалению, наше телевидение очень политизировано, идет борьба – и вот случилось то, что случилось".