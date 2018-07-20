В Германии продолжаются свободные заезды пилотов Формулы-1. По итогам второй практики, которая состоялась на автодроме Хоккенхаймринг, лучшее время продемонстрировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Его время составило 1 минуту 13.085 секунды.

В Германии продолжаются свободные заезды пилотов "Формулы-1". По итогам второй практики, которая состоялась на автодроме "Хоккенхаймринг", лучшее время продемонстрировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Его время составило 1 минуту 13.085 секунды.Отметим, что это время стало новым абсолютным рекордом трассы. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes (1:13,111), а третий результат принадлежит еще одному пилоту Mercedes Валттери Боттасу (1:13,190).Российский пилот Williams Сергей Сироткин завершил второй заезд с 19 временем. Его отставание от Ферстаппена составило 2,323 секунды. Его напарник по команде Лэнс Стролл продемонстрировал 13 результат.