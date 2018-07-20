20 июля на Гран-при Германии состоялась первая свободная практика 11-го этапа чемпионата Формулы-1. Российский пилот Williams Сергей Сироткин показал 16-е время. Победу праздновал австралийский гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо.

20 июля на Гран-при Германии состоялась первая свободная практика 11-го этапа чемпионата "Формулы-1". Российский пилот Williams Сергей Сироткин показал 16-е время. Победу праздновал австралийский гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо.Австралиец свой лучший круг проехал за 1 минуту 13,525 секунды​​​. Следом за ним расположился британский пилот Mersedes Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 0,004 секунды. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (отставание – 0,189 секунды).Россиянин Сергей Сироткин отстал от Риккьярдо на 2,351 секунды, заняв 16-е место. Его партнер по Williams Лэнс Стролл стал 13-м (+2,104).Напомним, что вторая свободная практика состоится 20 июля чуть позже. Основная гонка Гран-при Германии пройдет в воскресенье, 22 июля.