Следователи и сотрудники ФСИН по Ярославской области проверяют информацию об избиении заключенного в ярославской колонии №1. Ранее в СМИ попало видео, предоставленное фондом Общественный вердикт, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют заключенного.

Следователи и сотрудники ФСИН по Ярославской области проверяют информацию об избиении заключенного в ярославской колонии №1.Ранее "Новая газета" опубликовала видео, предоставленное фондом "Общественный вердикт", как люди в форме сотрудников ФСИН жестоко избивают и оскорбляют заключенного. По данным юристов фонда, это Евгений Макаров.Как отмечает издание, видео было снято самими сотрудниками колонии год назад — в июне 2017 года.Адвокат фонда Ирина Бирюкова сообщила ТАСС, что по данному видео поступила жалоба в Европейский суд по правам человека. По ее сведениям, Макаров был осужден по статье УК ПФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он должен выйти на свободу в октябре.Пресс-служба УФСИН России по Ярославской области сообщает, что по результатам служебной проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.Свою проверку проводят и следователи регионального управления СК РФ. Там уже возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".