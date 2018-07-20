Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельном курорте в Болгарии. Звезда каждый день демонстрирует отдыхающим точеную фигурку.

Продюсер Яна Рудковскаяпроводит отпуск на фешенебельном курорте в Болгарии. Звезда каждый день демонстрирует отдыхающимточеную фигурку.В своем Instagram Янаопубликовала снимок, на котором запечатлена на берегу Черного моря. Рудковскаяоблачена в красный слитный купальник с прозрачными вставками на животе.Знаменитость облокотилась набудку для спасателей. Под снимком она написала, что теперь готова занять свойпост. "Кто где, а я традиционно у спасательной будки, буду Вашим спасИтелем) (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметилазвезда.Фолловеры поняли отсылкуРудковской к популярному американскому сериалу 90-х "Спасатели Малибу": в заставке теленовеллы прекрасные девушки в алых купальниках бегут по пляжу для того,чтобы оказать помощь утопающему. Подписчики отметили, что Яна может статьдостойной заменой голливудским красоткам: "Яна, Вы как спасательница из Малибу!Выглядите шикарно!!!", "Можно снимать в фильме про спасателей Малибу".Интернет-обывателей впечатлилидлинные и стройные ноги знаменитости. Они приняли слагать продюсеру хвалебные оды. "Выбогиня! У вас шикарная фигура, я о такой мечтаю 😍","Ноги от ушей 👍🏼👍🏼👍🏼", "Ноги, ах эти ноги....👌", "Вот это НОГИ!!! 👏 Супер!!", "Ноги как всегда улет! ШикарнаяЯна! Не завидуйте,злыдни😂", "Ноги длинющиеее! Класс)", "Где взяла такие ножки", – не скупилисьна комплименты почитатели.Завистники, наоборот, пыталисьвсячески поддеть Рудковскую. Злопыхатели принялись рассуждать, мол, любая,выбрав правильный ракурс, может визуально удлинить себе конечности на снимках. "Встала на цыпочки да плюс фото снизу вверх. Вот иполучились "растянутые ноги", "надо уметь чуть ниже камеру опустить и отойти,постоянно мужа учу ))) на селфи конечно ног не видно будет 😂 ни длинных – ни коротких 😁", "Снято снизу, вот и эффект такой, ноги отличные!Фигура тоже👍🏻", – отмечали фолловеры.