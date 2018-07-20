Защита обжаловала арест экс-главы ГСУ Следственного комитета генерала-майора Александра Дрыманова. В апелляционной жалобе адвокат Дрыманова просит Мосгорсуд отменить решение суда о заключении генерала под стражу, а также избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Защита обжаловала арест экс-главы ГСУ Следственного комитета генерала-майора Александра Дрыманова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.По данным "Интерфакса", в апелляционной жалобе адвокат Дрыманова просит Мосгорсуд отменить решение суда о заключении генерала под стражу, а также избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.Экс-глава столичного главка Следственного комитета генерал-майор Александр Дрыманов был задержан 16 июля сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции. Ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного. Свое уголовное дело Дрыманов считает следствием оговора.