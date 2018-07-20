Facebook, Google, Microsoft и Twitter договорились упростить процесс скачивания и переноса пользовательских данных с одного сервиса на другой. Открытая инициатива получила название Data Transfer Project (DTP).

Facebook, Google, Microsoft и Twitter договорились упростить процесс скачивания и переноса пользовательских данных с одного сервиса на другой. Открытая инициатива получила название Data Transfer Project (DTP).Как сообщил руководитель по защите персональных данных Twitter Дэмиен Киран, в рамках проекта планируется выработка инструментов, которые "позволят людям свободно переносить свою информацию по Сети". Группа уже опубликовала технический документ, описывающий создание более легкой и гибкой "экосистемы переносимости данных", пишет Engadget.Благодаря DTP пользователи смогут очень быстро переносить свои данные между онлайн-платформами. Например, можно будет передать изображения из Instagram в "Фото Google" или Flickr за пару кликов, вместо того чтобы скачивать всю фотобиблиотеку из одного сервиса, а потом импортировать её вручную на другой.Помимо фотографий, DTP позволит автоматически переносить многие типы данных, включая электронные письма, контакты, календари, задачи и даже плей-листы и видео на YouTube. Кроме того, DTP отвечает запросам Регламента о защите персональных данных ЕС (GDPR — General Data Protection Regulation), вступившего в силу 25 мая. В число требований закона к компаниям, работающим с персональными данными, входит предоставление пользователям возможности для переноса и полного удаления информации.∎Главы Facebook и Apple поспорили о защите интересов пользователей читайте такжеНовый проект находится в разработке и пока недоступен широкой общественности.