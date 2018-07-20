Отравившийся нервнопаралитическим веществом в Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы. Как сообщили в медицинском учреждении, сейчас нет риска ни для его жизни, ни для жизни его близких.

Отравившийся нервнопаралитическим веществом в Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы. Как сообщили в медицинском учреждении, сейчас нет риска ни для его жизни, ни для жизни его близких, передает "Интерфакс".Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в критическом состоянии 30 июня. Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого ранее в соседнем городке Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.Новое отравление, по сообщениям СМИ, произошло из-за подобранного в парке флакона из-под духов, в котором содержался яд. Дон Стерджесс побрызгала духами оба запястья. Отравившаяся женщина скончалась в госпитале 8 июля. А Чарли Роули получил дозу, прикоснувшись к своей подруге.По версии британских следователей, отравляющее вещество, использованное в инцидентах в Солсбери и Эймсбери, происходит из одной и той же партии. Но полной уверенности в этом пока нет, отметили в Скотленд-Ярда.Между тем ответственность за отравление Скрипалей британские власти возлагают на Россию. В Москве категорически отвергают эти обвинения.