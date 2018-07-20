У тех, кто проводит лето в Москве, в эти выходные есть все шансы отправиться в настоящее кругосветное путешествие. От Италии до Англии - всего несколько остановок на метро. Где станцевать аргентинское танго, научиться испанскому языку или послушать британский рок?

У тех, кто проводит лето в Москве, в эти выходные есть все шансы отправиться в настоящее кругосветное путешествие. От Италии до Англии — всего несколько остановок на метро. Где станцевать аргентинское танго, научиться испанскому языку или послушать британский рок?"Buongiorno!" — кричат здесь отовсюду приветливые итальянцы. Так они встречают каждого, кто приходит на дизайн-завод "Флакон", где только что открылся фестиваль, посвященный культуре и традициям Италии. В атмосферу этой страны погружает красивая музыка, большая ярмарка, на которой можно купить дизайнерскую одежду и украшения, ну и, конечно, итальянская еда: прошутто, кофе и большой выбор сыров.Повсюду доносятся ароматы свежей пиццы: ее можно не только попробовать, но и научиться самостоятельно готовить под руководством итальянских шеф-поваров. Проникнуться обычаями, узнать лучше историю и искусство этой страны помогут интерактивные лекции и мастер-классы. А для тех, кто решит учить язык — бесплатные уроки итальянского на свежем воздухе.Если придете завтра в "Музеон", попадете уже в королевство Великобритании. Там ждут всех поклонников английской музыки. В парке весь день будет идти концерт, на котором выступят шотландская рок-группа, инди-группа из Ливерпуля и многие другие. Начало — в 12.А на ВДНХ сегодня вечером открывается фестиваль "Вдохновение". Вдохновиться организаторы предлагают постановками лучших театров мира. Но такими их еще никто не видел: это будут абсолютно новые, непривычные для зрителя спектакли. Сатирическая игра одного актера, впечатляющее шоу под открытым небом, на сцене балет сольется с цирком, театр — с архитектурой. Спектакли будут проходить на разных площадках парка.Те, кто ищет вдохновение в книгах — обязательно приходите на книжный фестиваль на Новом Арбате. Там можно будет приобрести как литературные новинки, так и раритетные исторические книги. С некоторыми авторами удастся даже познакомиться: они проведут открытые встречи и творческие мастер-классы. И только сегодня в течение всего дня будет работать мастерская, в которой можно обучиться классическому и японскому переплету книг.А в парке "Сокольники" сейчас проходит фестиваль лета — яркий, активный и очень разнообразный. Для посетителей — мастер-классы по латиноамериканским танцам, уроки испанского и много мороженого. Приходите всей семьей, праздник продлится до воскресенья.