Расскажут о духовных традициях и познакомят с народной культурой. Во Владимир в 7 раз приехали гости из Белоруссии. Большой проект: Единая вера - единая Русь Святая пробудет в нашем городе до 29 июля. Он включает в себя выставку-ярмарку, просветительские встречи и мастер-классы. Чем будут удивлять владимирцев - расскажет Маргарита Махрова.
Расскажут о духовных традициях и познакомят с народной культурой. Во Владимир в 7 раз приехали гости из Белоруссии. Большой проект: "Единая вера - единая Русь Святая" пробудет в нашем городе до 29 июля. Он включает в себя выставку-ярмарку, просветительские встречи и мастер-классы. Чем будут удивлять владимирцев - расскажет Маргарита Махрова.