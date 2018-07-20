× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-iz-minska-s-lyubovyu-i-veroj.html" target="_blank">Из Минска с любовью и верой</a> - Расскажут о духовных традициях и познакомят с народной культурой. Во Владимир в 7 раз приехали гости из Белоруссии. Большой проект: Единая вера - единая Русь Святая пробудет в нашем городе до 29 июля. Он включает в себя выставку-ярмарку, просветительские встречи и мастер-классы. Чем будут удивлять владимирцев - расскажет Маргарита Махрова.