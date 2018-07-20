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<a href="http://33live.ru/novosti/20-07-2018-iz-xetchbeka-hyundai-i30-sdelali-ovcu-v-volchej-shkure.html" target="_blank">Из хэтчбека Hyundai i30 сделали овцу в волчьей шкуре</a> - Горячий хэтчбек Hyundai i30 N оснащается 250-сильным мотором, что не может не влиять на цену. Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят.