Настоящий привет из 90-х: в столичных кафе и салонах красоты - нашествие странных проверяющих, которые представляются сотрудниками некоего центра защиты прав потребителей. Инспекторы берут напором: заходят во все помещения и якобы находят нарушения, но за хорошую сумму обещают закрыть глаза на все недочеты. Кто эти загадочные ревизоры?

Настоящий привет из 90-х: в столичных кафе и салонах красоты — нашествие странных проверяющих, которые представляются сотрудниками некоего центра защиты прав потребителей. Инспекторы берут напором: заходят во все помещения и якобы находят нарушения, но за хорошую сумму обещают закрыть глаза на все недочеты. Кто эти загадочные ревизоры?Начинающий предприниматель Владислав проверок в своем кафе не ждал, но инспекцию все же принял.— Они представились общественной организацией.Направление на проверку и удостоверение Владислав сфотографировал — они выданы центром защиты прав потребителей "Альтернатива". Инспекторы быстро начали заполнять акт.— При наличии медкнижек, при наличии уголка потребителя люди фиксируют, что ничего данного им не было представлено.По результатам проверки это оказалось не кафе в центре Москвы, а незаконная забегаловка на отдаленной трассе. Судя по акту, это кафе уже давно пора закрывать. Нет сертификатов соответствия на продукты, ценников и жалобной книги. И вообще здесь травят покупателей. А протокол обещали направить сразу в УВД, налоговую службу, департамент здравоохранения, прокуратуру и почему-то сразу в суд. Конечно, от такого документа любой предприниматель придет в ужас. Видимо, на то и рассчитано.Не успевшему прийти в себя хозяину кафе быстро предложили за небольшую плату решить вопрос на месте.— Была не то что прямая угроза, но дали четко понять, что в случае несотрудничества с данной компанией все документы будут направлены в проверяющие инстанции.После вызова полиции проверяющие быстро удалились. Для общественной организации "Альтернатива" весьма скрытна. Сайт отсутствует, данные можно найти лишь по реестру юридических лиц. По месту регистрации офиса нет — обычный жилой дом. По телефону свое местонахождение не выдают.— Вот так просто прийти, написать вам заявление нельзя?— Можно, почему.— Давайте, я приду, куда?— Ну, давайте номер телефона. Кто-то придет, вам сразу позвонят.Общество по защите прав потребителей "Альтернатива" настолько уникально, что на него поступают жалобы юристу по защите прав потребителей Анатолию Коровину. Уже не первый год, пользуясь принципом 90-х, в "Альтернативе" сначала создают проблемы бизнесу, а потом предлагают их решить."Получение с предпринимателя, конечно, денежных средств. Это вымогательство — целый комплекс преступлений, связанных с мошенничеством", — говорит юрист по защите прав потребителей Анатолий Коровин.И, судя по отзывам в Интернете, сотни московских предпринимателей подверглись нападкам альтернативного общества защиты.— А дальше начался настоящий рэкет. Стали угрожать, что если не договоримся, то салон закроют на три месяца, и это самое лучшее, а то могут закрыть и насовсем, а они могут помочь, за 4000 все устроят.— Рассказывала про суды, решением каким-то размахивала, просила оплатить 30 тысяч рублей и якобы иск отзовут. Самое интересное — иск они даже не отправили. Прошло три месяца, работаем спокойно. Гоните их в шею!Но, даже отбившись от атаки, предприниматели почему-то не спешат писать заявление в полицию. А поймать напористых проверяющих можно только за руку — в момент передачи денег.