Мошенник обещал жителям лояльность при проверках, которые они якобы должны будут пройти

Мошенник обещал жителям лояльность при проверках, которые они якобы должны будут пройтиВ Костроме лжепрокурор требовал от жителей деньги, еду и дорогой алкоголь. О новом способе мошенничества сообщили в областной прокуратуре.Неизвестный звонит в различные хозяйствующие субъекты, школы и больницы города. Он представалялся сотрудником прокуратуры и за небольшое вознаграждение предлагал лояльность органов при якобы предстоящих проверках организации.С аналогичной ситуацией столкнулись ярославские бизнесмены. Правда, мошенники все чаще обращались в развлекательные заведения, угрожая проверкой МЧС или мэра Владимира Слепцова.