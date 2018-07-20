Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свои выступления на турнире в швейцарском Гштааде. Россиянка не смогла преодолеть стадию 1/4 финала, проиграв в двух сетах канадской сопернице Эжени Бушар.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свои выступления на турнире в швейцарском Гштааде. Россиянка не смогла преодолеть стадию 1/4 финала, проиграв в двух сетах канадской сопернице Эжени Бушар.Кудерметова навязала упорную борьбу в первом сете, но проиграла со счетом 5:7. Оттого еще удивительным кажется результат второго сета, когда 21-летняя россиянка уступила практически без борьбы – 0:6. Поединок продолжался 1 час 25 минут.Бушар после победы над уроженкой Казани встретится с победительницей пары Саманта Стосур (Австралия) – Ализе Корне (Франция).