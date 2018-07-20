Латвии надо налаживать нормальные отношения с Россией.
Западные санкции и ответ на них со стороны Москвы привели к краху пищевой и
транзитной отраслей латвийской экономики, осознают в Риге.
Латвии надо налаживать нормальные отношения с Россией.
Западные санкции и ответ на них со стороны Москвы привели к краху пищевой и
транзитной отраслей латвийской экономики, осознают в Риге.
"Торговые войны" ни к чему хорошему не приводят. Отношения
США и Евросоюза с Россией очень повлияли и на Латвию. В транзитной отрасли за
последние годы падение составило 30%. Пострадала и отрасль пищевой
промышленности, сообщил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс.
Матисс убежден, что улучшение отношений между США и Россией
Латвии пойдет только на пользу. Итоги встречи президентов России и США, их
намерение сотрудничать – хорошая новость для экономики Латвии.
"Россия по-прежнему является нашим важным торговым
партнером и таковым навсегда и останется. Особенно в области транзита,
развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничестве
с Россией", – заявил Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.
По словам экс-министра, свои шпроты Рига, с трудом, но может
пристроить куда-нибудь, кроме российского рынка. А вот с транзитом дела обстоят
совсем плохо – его перенаправить невозможно, как невозможно изменить географию.
"Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет.
Как только они построят свои порты и откажутся от нас -
у нас не будет, куда диверсифицировать российские грузы", -
сказал Матисс. По его словам, если ничего не предпринимать, то российский
транзит можно считать потерянным.
Политик отметил, что привлечение грузов из Индии, Китая
и других азиатских стран, с которыми у Латвии нет общей
границы, также станет невозможным, если Россия решит повысить тарифы
на транзит. Он считает, что Риге следует брать пример
с Финляндии: страна, хоть и член ЕС, ведет собственную политику в
отношении России. Хельсинки тоже пострадал от санкций, однако у этих двух стран
все же нет таких экономических разрывов в сотрудничестве – как и
препятствий для транзита.
Напомним, что страны Балтии – и Латвия в том числе – до
последнего времени отличались особо жесткой антироссийской позицией. Лидеры
государств не перестают твердить о "русской угрозе" и планах России
по захвату Прибалтики.