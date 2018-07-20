Латвии надо налаживать нормальные отношения с Россией. Западные санкции и ответ на них со стороны Москвы привели к краху пищевой и транзитной отраслей латвийской экономики, осознают в Риге.

Латвии надо налаживать нормальные отношения с Россией.Западные санкции и ответ на них со стороны Москвы привели к краху пищевой итранзитной отраслей латвийской экономики, осознают в Риге."Торговые войны" ни к чему хорошему не приводят. ОтношенияСША и Евросоюза с Россией очень повлияли и на Латвию. В транзитной отрасли запоследние годы падение составило 30%. Пострадала и отрасль пищевойпромышленности, сообщил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс.Матисс убежден, что улучшение отношений между США и РоссиейЛатвии пойдет только на пользу. Итоги встречи президентов России и США, ихнамерение сотрудничать – хорошая новость для экономики Латвии."Россия по-прежнему является нашим важным торговымпартнером и таковым навсегда и останется. Особенно в области транзита,развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничествес Россией", – заявил Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.По словам экс-министра, свои шпроты Рига, с трудом, но можетпристроить куда-нибудь, кроме российского рынка. А вот с транзитом дела обстоятсовсем плохо – его перенаправить невозможно, как невозможно изменить географию."Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет.Как только они построят свои порты и откажутся от нас -у нас не будет, куда диверсифицировать российские грузы", -сказал Матисс. По его словам, если ничего не предпринимать, то российскийтранзит можно считать потерянным.Политик отметил, что привлечение грузов из Индии, Китаяи других азиатских стран, с которыми у Латвии нет общейграницы, также станет невозможным, если Россия решит повысить тарифына транзит. Он считает, что Риге следует брать примерс Финляндии: страна, хоть и член ЕС, ведет собственную политику вотношении России. Хельсинки тоже пострадал от санкций, однако у этих двух странвсе же нет таких экономических разрывов в сотрудничестве – как ипрепятствий для транзита.Напомним, что страны Балтии – и Латвия в том числе – допоследнего времени отличались особо жесткой антироссийской позицией. Лидерыгосударств не перестают твердить о "русской угрозе" и планах Россиипо захвату Прибалтики.