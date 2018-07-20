Леонид Агутин на днях отметил 50-летие. В честь круглой даты популярный исполнитель снялся для журнала, причем не один, а в компании двух дочерей.

Леонид Агутин на днях отметил 50-летие. В честь круглой даты популярный исполнитель снялся для журнала, причем не один, а в компании двух дочерей.Леонид Агутин и его наследницы – 22-летняя Полина и 19-летняя Елизавета – приняли участие в фотосессии журнала ОК! Гордый отец с дочками украсили обложку нового номера. Съемка была организована к юбилею Леонида Агутина. На днях популярному исполнителю исполнилось 50 лет.Пользователи Сети пришли в восторг от красоты девушек. "Какие девочки!", "Вот это дочки у Лени!", "Красавицы дочки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Повезло Агутину с дочками)", "Здорово!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники. Однако оказалось, что не все фанаты в курсе, что Полина и Елизавета родные только по отцу.Дело в том, что Полина появилась на свет, когда Леонид состоял в отношениях с балериной Марией Воробьевой. Она была его гражданской женой. Их роман длился всего три года. Агутин и Воробьева расстались, когда их дочке был год. Однако Леонид не исчез из жизни наследницы, что способствовало сохранению их теплых отношений.В свою очередь, Елизавета родилась, когда Агутин был женат на популярной исполнительнице Анжелике Варум. Впрочем, девочку быстро отправили жить в Америку, и практически всю жизнь Лиза провела там. К слову, и Полина жила не в России. Ее существование протекает во Франции. Интересно, что девочки впервые увидели друг друга относительно недавно – шесть лет назад.Они встретились в Париже и провели там вместе пять дней, а до этого поддерживали связь по Skype. Говорят, хоть во внешности дочек Агутина есть много общего, по характеру они совершенно разные. "Когда мои дочки познакомились, я был на седьмом небе от счастья. Помню, сидел, наблюдал за девочками и улыбался, как дурак… Первое время они приглядывались другу к другу, "прирастали", а у меня было просто блаженное настроение: я всегда мечтал, чтобы они подружились", – рассказывал Леонид Агутин.