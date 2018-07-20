Инспектор ДПС задержал юношу, управляющего мопедом без разрешительных документов, и начал было оформлять соответствующий протокол, как вдруг на него напала группа подростков, отбила своего приятеля и разбежалась в разные стороны.

Магаданский инспектор ДПС на днях задержал молодого человека, управляющего мопедом без соответствующих документов, и начал было оформлять на него протокол. Внезапно появилась группа подростков и, пользуясь численным преимуществом, отбила своего приятеля.Полицейскому не смог помочь даже его напарник, оперативно подоспевший на выручку своего коллеги. Потасовка окончилась тем, что молодым людям удалось разбежаться в разные стороны.В настоящее время следователи изучают действия как подростков, так и инспекторов ГИБДД, чтобы дать им правовую оценку.