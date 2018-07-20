В BMW свадебного кортежа в Пензе врезалcя Nissan. Затем оба автомобиля, снеся барьерное ограждение, вылетели на газон. Девушка, находящаяся в салоне машины германского производства, получила травму ноги и была госпитализирована.

В Пензе легковой автомобиль Nissan не пропустил свадебный кортеж и въехал в BMW, сопровождающий свадебный кортеж — авария произошла сегодня, 20 июля. Обе машины снесли барьерное ограждение и вылетели на газон.Примечательно, что ДТП произошло непосредственно перед учебной машиной, однако начинающий водитель успел притормозить, избежав тем самым столкновения.Находящаяся в салоне BMW девушка получила травму ноги и была госпитализирована. О других пострадавших не сообщается.