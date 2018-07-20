Журналисты пытались поговорить с матерью 14-летней девочки, которая умерла в Краснокамске, предположительно, от истощения, однако она не стала отвечать им, а села на детской площадке и расплакалась. Она уверяет, что дочь считала себя жирной и сама отказывалась есть, но у СК другие подозрения.

Пермские журналисты попробовали поговорить с матерью 14-летней девочки, которая умерла в Краснокамске, предположительно, от истощения, однако она не стала отвечать на их вопросы, а села на детской площадке и расплакалась.Одноклассники умершей школьницы ранее рассказали, что якобы мать кормила дочь два раза в неделю и самостоятельно находила у нее разные заболевания и считала голодание их профилактикой. Они же обратили внимание на то, что минувшей весной она стала сильно худеть.Сообщалось, что на сильное истощение подростка обратила внимание и соцработник. Она приходила домой к матери с дочерью, но дверь им никто не открыл.Следователи Пермского края возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования они приходили на квартиру с обыском и отметили, что в доме нет еды.Однако мать умершей школьницы говорит, что ее дочь сама отказывалась от еды, поскольку ее якобы называли "жирной".При этом учителя в школе сообщили, что тоже обратили внимание на сильное истощение девочки и даже говорили с ее матерью, но та сказала, что у дочери что-то с желудком, и поэтому она так сильно похудела, пишет местное издание "В курсе".Как объяснили в школе, семья Демьяновых не считалась неблагополучной, поэтому учителя тревогу бить не стали. Хотя, как пишет сайт НТВ.Ru, отец девочки давно сидит в тюрьме за продажу наркотиков, а мать, говорят соседи, часто срывалась на ребенка.Ранее сообщалось, что утром 16 июля мать обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии. Прибывшие по вызову медики скорой констатировали смерть школьницы.Кроме того, есть информация о том, что мать по неизвестным пока причинам вызвала врачей только сутки спустя.Сейчас следователи устанавливают точную причину ее смерти и выясняют, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении этой семьи.