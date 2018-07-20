Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась по видеосвязи с объявившим голодовку Олегом Сенцовым, отбывающим наказание в колонии города Лабытнанги за терроризм.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась по видеосвязи с объявившим голодовку Олегом Сенцовым, отбывающим наказание в колонии города Лабытнанги за терроризм, передает ТАСС.Москалькова сообщила, что беседовала с Сенцовым по видеосвязи. "Разговор длился почти полчаса, говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными, семьей".По ее словам, Сенцов рассказал, что ведет электронную переписку с матерью, звонит сестре. "Он сказал, что право на звонки он использует для общения с сестрой, много читает, говорит, что в колонии хорошая библиотека.Он говорит: "Я постоянно что-то делаю, чтобы занять свое время и мысли, пишу, читаю", — сообщила омбудсмен. Она призвала СМИ деликатно подходить к освещению темы состояния здоровья Сенцова.Уполномоченный напомнила, что недавно СМИ сообщали о том, что Сенцов в критическом состоянии. "Однако сам он сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", — скала Москалькова.Она отметила, что регулярно получает информацию о состоянии здоровья Сенцова от врачей колонии и уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе и что в ходе состоявшегося разговора с Сенцовым предложила ему обращаться к ней в любой момент. При этом никаких просьб к ней Сенцов не высказал.Как сообщалось, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму.Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".