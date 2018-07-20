Арбитраж Всемирной торговой организации удовлетворил большинство требований Москвы по судебному иску к Киеву. Речь идет о пошлинах на нитрат аммония, поставляемый из России.

Арбитраж Всемирной торговой организации удовлетворил большинство требований Москвы по судебному иску к Киеву. Речь идет о пошлинах на нитрат аммония, поставляемый из России.Российский представитель при ВТО Геннадий Овечко рассказал, что это безусловная победа Москвы. Он уточнил, что третейская группа не только удовлетворила подавляющее большинство претензий истца, но и поддержала наиболее принципиальные из них.Таким образом, меры Украины были признаны не соответствующими положениям соглашения ВТО. Третейская группа, в свою очередь, обязала Киев привести свои меры в соответствии с правилами организации, передает .Овечко объяснил, что главным образом Россия оспаривала несправедливую методику энергокорректировок. "Мы вообще против нее, нам она активно не нравится, мы усматриваем в ее существовании и применении нарушение более двух десятков положений соглашения ВТО по антидемпингу", – отметил он.Более того, Незалежная не принимала во внимание внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. В арбитраже предельно ясно дали понять, что на это у компетентного органа Украины не было никаких оснований.Напомним, что в 2014 году Украина в три раза повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России, установив для этого пятилетний срок. В ответ на это Москва подала иск в ВТО, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение.