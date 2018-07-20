На 39-летнего москвича - водителя Porsche Cayenne составлен протокол по статье КоАП Мелкое хулиганство после того, как он оказал сопротивление полицейским, собиравшимся эвакуировать его автомобиль, а во время задержания избил двух правоохранителей.

На 39-летнего москвича — водителя Porsche Cayenne составлен протокол по статье КоАП "Мелкое хулиганство" после того, как он оказал сопротивление полицейским, собиравшимся эвакуировать его автомобиль.Впрочем, "административкой" нарушитель может и не отделаться. Сейчас проводится проверка, в ходе которой полиция выяснит, есть ли в действиях мужчины признаки уголовного преступления.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вечером 19 июля водитель перекрыл выезд из автоцентра и отказывался выйти из своего Porsche Cayenne.При этом он препятствовал эвакуации автомобиля, а на требования сотрудников полиции не реагировал. Затем во время задержания мужчина оказал сопротивление и нанес несколько ударов в голову и грудь двум сержантам полиции.С ушибами мягких тканей они обратились в больницу, а после оказания медпомощи продолжили несение службы.