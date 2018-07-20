«Мультикарта» ВТБ стала победителем премии Frank RG Banking Reward Award 2018 в номинации «Звезда Frank RG Reward – программа высшего класса». Награда присуждена агентством Frank Research Group – ведущей ..

«Мультикарта» ВТБ стала победителем премии Frank RG Banking Reward Award 2018 в номинации «Звезда Frank RG Reward – программа высшего класса». Награда присуждена агентством Frank Research Group – ведущей исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг.Используя «Мультикарту» c опцией «Коллекция» можно возвращать за покупки до 15% бонусами. На них можно приобрести более 25 тыс. товаров из каталога банка: авиабилеты, билеты в кино, сертификаты на подарки, цветы и многое другое. За покупки по карте у партнеров клиентам доступны скидки до 30%.ВТБ начал выпуск «Мультикарты» в июле 2017 г. Она позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. При желании бонусную составляющую можно изменить. С момента запуска продукта банком выпущено более 2,4 млн таких карт.Владельцам «Мультикарты» также доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Для бескомиссионного обслуживания по карте клиентам достаточно выполнить всего одно требование – совершить по ней покупки на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Максимальный процент на остаток средств на счете – до 6% годовых.