Пилот вертолета, перевозящего экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, раскрыл шокирующую правду о госперевороте. Судя по его показаниям в суде, захватившие власть в Незалежной люди собирались устранить бывшего президента.

Пилот вертолета, перевозящего экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, раскрыл шокирующую правду о госперевороте. Судя по его показаниям в суде, захватившие власть в Незалежной люди собирались устранить бывшего президента.Адвокат Виталий Сердюк, представляющий на суде по делу о госизмене интересы Януковича, обнародовал показания пилота в своем Facebook. К ним была приложена расшифровка переговоров экипажа президентского вертолета с военным диспетчером.Оказалось, что новые руководители Украины намеревались сбить воздушное судно с Януковичем. "Для вас важная информация. Распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет открыт огонь на поражение",– гласит расшифровка слов военного диспетчера.Пилот Януковича, в свою очередь, объяснил невозможность выполнения приказа погодными условиями. Стоит отметить, что после нескольких повторных запросов все-таки поступило разрешение на следование борта в Донецк.Примечательно, что в Киеве отказались приобщать эти показания к делу. При этом на предыдущем заседании защита осведомила судей о необходимости данных свидетельств.Напомним, что пять лет назад в центре Киева начались события, положившие начало деструктивным процессам на Украине. Евромайдан повлиял на умы части граждан Незалежной, но еще больше – на политиков, которые на волне народной псевдоосвободительной волны повели страну семимильными шагами к разрушению.