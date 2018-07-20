Китайские химики предложили новый способ для безопасного отбеливания зубной эмали. Изобретение принадлежит специалистам Наньчанского университета.

Китайские химики предложили новый способ длябезопасного отбеливания зубной эмали. Изобретение принадлежит специалистам Наньчанского университета.Исследователи выяснили, что зубы надо отбеливать при помощи наночастиц диоксидатитана. Для этого их сначала покрывают слоем полидофамина, а потом наносят на эмаль.По словам специалистов, первых результатов можнодобиться уже через полчаса. Через четыре эмаль становится белоснежной, сообщаетACS Biomaterials Science and Engineering.Сам процесс, как отмечают ученые, абсолютно безопасен для зубной эмали,в отличие от использования препаратов, основанныхна перекиси водорода. Отмечается, что такой способ можно применять уже сейчас.Кроме того, из положительных сторон такогоспособа отбеливания называют еще и антибактериальное действие наночастиц. В будущемоно может быть использовано для обеззараживания ран.Как писали Dni.Ru,существует несколько методик отбеливания –химическое, ультразвуковое, лазерное, фотоотбеливние. Также есть немало альтернативных методик,например, реставрационное отбеливание. В каждом конкретном случае оптимальнымстанет тот или иной подход.Отметим, белизну зубов можно поддерживать и безспециальных процедур. В этомпомогут доступные каждому натуральные продукты: кокос, банан, клубника, яблоко,ананас, куркума и брокколи.