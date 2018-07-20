Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный белковый
комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК.
Мутации в этом соединении приводят к тому, что злокачественные клетки
становятся неуязвимыми к химиотерапии.
Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный белковый
комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК.
Мутации в этом соединении приводят к тому, что злокачественные клетки
становятся неуязвимыми к химиотерапии.
Специалисты
проанализировали раковые клетки молочной железы с мутациями в гене BRCA1. Оказалось, что данные
клетки не поддавались химиотерапии и были устойчивы к препаратам олапариб и талаопариб.
Эти
соединения относятся к классу PARP-ингибиторов, которые восстанавливают ДНК.
Обычный путь репарации ДНК, характерный для нормальных клеток, в этом случае
нарушен. MedicalXpress.
Оказалось, что, если мутации в различных генах кодируют белки SHLD1,
SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в этом случае перестают работать. Здоровые
клетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, но блокируют
действие химиотерапевтических препаратов.
Ранее стало известно, что одна из клиник
Индонезии предлагает клиентам излечение рака с помощью табачного
дыма. В качестве лечебной процедуры медики используют дым так называемых
"божественных сигарет", которые, по убеждению врачей, изготовлены
с применением нанотехнологий.
Как писали Dni.Ru, ученые из американского Университета Дьюрка установили и объяснили
механизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способны
программировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.