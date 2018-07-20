Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный белковый комплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК. Мутации в этом соединении приводят к тому, что злокачественные клетки становятся неуязвимыми к химиотерапии.

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный белковыйкомплекс Shieldin, который восстанавливает поврежденную ДНК.Мутации в этом соединении приводят к тому, что злокачественные клеткистановятся неуязвимыми к химиотерапии.Специалистыпроанализировали раковые клетки молочной железы с мутациями в гене BRCA1. Оказалось, что данныеклетки не поддавались химиотерапии и были устойчивы к препаратам олапариб и талаопариб.Этисоединения относятся к классу PARP-ингибиторов, которые восстанавливают ДНК.Обычный путь репарации ДНК, характерный для нормальных клеток, в этом случаенарушен. MedicalXpress.Оказалось, что, если мутации в различных генах кодируют белки SHLD1,SHLD2 и SHLD3, то PARP-ингибиторы в этом случае перестают работать. Здоровыеклетки начинают пытаться восстановить ДНК другим путем, но блокируютдействие химиотерапевтических препаратов.Ранее стало известно, что одна из клиникИндонезии предлагает клиентам излечение рака с помощью табачногодыма. В качестве лечебной процедуры медики используют дым так называемых"божественных сигарет", которые, по убеждению врачей, изготовленыс применением нанотехнологий.Как писали Dni.Ru, ученые из американского Университета Дьюрка установили и объяснилимеханизм возникновения вида рака, который не лечится. Клетки опухоли способныпрограммировать свой метаболизм, что приводит к поражению новых органов.