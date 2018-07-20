По уточненным данным, в результате нападения на пассажиров автобуса в немецком Любеке пострадали 10 человек. Все они доставлены в больницу.

По уточненным данным, в результате нападения на пассажиров автобуса в немецком Любеке пострадали 10 человек. Все они доставлены в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.ЧП произошло в пригороде Любека. 34-летний уроженец Ирана, который является гражданином ФРГ и уже давно живет в этом городе, напал с ножом на людей в автобусе, а потом поджег рюкзак с горючей смесью. Сбежать нападавшему не удалось, его скрутили сами пассажиры, а затем передали стражам правопорядка. Сейчас полицейские выясняют мотивы нападавшего.